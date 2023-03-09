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استشاري يُحذر من “القاتل الصامت”: ينخر الأعضاء ويدمّر الكلى

استشاري يُحذر من “القاتل الصامت”: ينخر الأعضاء ويدمّر الكلى

استشاري يُحذر من “القاتل الصامت”: ينخر الأعضاء ويدمّر الكلى
٠١:٤١:٠٤ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الاستشاري وأستاذ أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، من “القاتل الصامت” الذي ينخر الأعضاء ويدمّر الكلى.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ضغط الدم يسمى القاتل الصامت؛ لأنه يبدو في الغالب بدون أعراض، لكنه ينخر في الأعضاء الحيوية، ويدمّر الكلى، ويسبب فشلها، وقد يسبب جلطة مفاجئة.

ما هو ضغط الدم؟

وأضاف أن ضغط الدم هو عبارة عن قوة دفع الدم عن طريق الأوعية الدموية، حيث يعمل القلب بجهد أكبر والأوعية الدموية بضغط أكثر، مما يجعلها عامل خطر رئيس لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل صحية عديدة.

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وأشار إلى أنه غالبًا لا يصاحب ضغط الدم أي أعراض، وإذا وجدت فإنها تكون على النحو التالي:

1 – الصداع الشديد.

2 – الشعور بالدوار.

3 – تسارع نبضات القلب.

ولفت إلى أنه لا يوجد فرق بالسعرات الحرارية والقيمة الغذائية بين غير العضوي والعضوي، وأن العضوي تماثله الزراعة النظيفة التي تراعي ضوابط التسميد والمبيدات.

وأن المكونات الغذائية هي نفسها بالضبط، وأن رفع الوزن والسكر هو نفسه بكل المنتجات، مشيرًا إلى أن البعض يستغل كلمة عضوي لتسويق كلمة عضوي أنها لا ترفع الوزن ولا السكر.

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الكلمات الدلالية:
الضغط القاتل الصامت الكلى الوزنـ السعرات الحرارية ضغط الدم فهد الخضيري

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