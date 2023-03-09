وزير خارجية روسيا: دور المملكة مهم في تسوية القضايا الدولية

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: إن الدور القيادي للمملكة مهم جدًا في تسوية القضايا والمنازعات الدولية.

وخلال جلسة مباحثات بين وزيري الخارجية السعودي والروسي في موسكو، أوضح لافروف أنه من المهم التنسيق المستمر مع المملكة على جميع المستويات، وان بلاده ترحب بمستوى العلاقات مع المملكة وتعزيزها من الأولويات.

المملكة حريصة على تبادل وجهات النظر مع روسيا

فيما أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة على تبادل وجهات النظر مع روسيا حول الأزمات الدولية، وسعيها لتعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا على جميع الأصعدة، مؤكدًا تطلّع الرياض إلى توحيد الرؤى مع روسيا.

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

في الوقت نفسه، رأس وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس فريق المملكة التفاوضي، فريد بن سعيد العسلي، الاجتماع الثاني للفريق، بمقر الهيئة بالرياض، بحضور رؤساء الفرق الفنية التفاوضية ومديري الإدارات ومنسقي الفرق الفنية.

ويهدف الاجتماع إلى الاستعداد لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة خلال الفترة 12 – 16 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

ملخص سير المفاوضات ومناقشة البنود

واستعرض الفريق خلال اللقاء ملخص سير المفاوضات ومناقشة بنود الاتفاقية مع رؤساء الفرق الفنية التفاوضية، كما تضمن بنود الاجتماع موضوعات الفرق الفنية التفاوضية الخاصة بالسلع وقواعد المنشأ، والاستثمار والخدمات، والتجارة الإلكترونية، والنصوص والأحكام العامة.

يذكر أن فريق المملكة التفاوضي يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

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