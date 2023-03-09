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عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 64 من “حساب المواطن”

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 64 من “حساب المواطن”

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 64 من “حساب المواطن”
١٢:٤٣:٢٢ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 64 لشهر مارس، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين، اليوم الخميس.

وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج “حساب المواطن”. وأشار إلى أن 76 في المئة من المستحقين تحصلوا على الدعم.

صرف الدفعة 64 من حساب المواطن

وأعلن برنامج “حساب المواطن” بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر ذلك حتى نهاية اليوم الخميس.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ونوه “حساب الموطن” على أن “البرنامج لا يزال قائمًا”، ردًا على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان صرف دعم حساب المواطن سوف يتوقف بدءًا من الشهر القادم، موضحًا أن “هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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الدعم الإضافي من حساب المواطن

وأعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي سيستمر صرفه للمستفيدين حتى دفعة شهر مارس، مضيفًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

وفي الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، وتم تخصيص 8 مليارات ريال دعمًا إضافيًا للمستفيدين حتى نهاية العام، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

– إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

– كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

– التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

 

https://twitter.com/citizenaccount/status/1633762077595533314?s=20

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