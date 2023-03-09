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“الداخلية”: تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالأحساء
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“الداخلية”: تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالأحساء

“الداخلية”: تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالأحساء

“الداخلية”: تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالأحساء
٠١:٠٥:٢٦ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم  الشرع في أحد الجناة في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وجاء نص الحكم كالتالي:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم هاني بن عيسى بن محمد العواد ـ سعودي الجنسية ـ على استدراج واختطاف ثلاثة أحداث قصر في وقائع مختلفة إلى مكان متوار عن الأنظار وفعل الفاحشة بهم بالقوة.

القبض على الجاني

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وأضاف البيان: “تم تنفيذ حكم القتل بحق هاني بن عيسى بن محمد العواد اليوم الخميس 17 / 8 / 1444هـ الموافق 9 / 3 / 2023م في الأحساء بالمنطقة الشرقية”.

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الكلمات الدلالية:
الداخلية السعودية المملكة حكم القتل وزارة الداخلية

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