تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم على معظم مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في الأحساء، و35 درجة في الدمام وشرورة ووادي الدواسر، و34 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، و32 درجة في الرياض، و31 درجة في جدة وينبع والصمان ونجران وجازان، و30 درجة في المدينة المنورة وبيشة والدهناء، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 7 درجات مئوية، والقريات 8، وتبوك 9، وحائل 10، وعرعر وسكاكا وحائل 11 درجة مئوية.

رياح وأمطار على 9 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

وأضاف أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.

أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من أمطار غزيرة على منطقة القصيم حتى الـ 8 مساءً.

وطالبت الجميع أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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