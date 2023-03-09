“الاكتئاب القاتل”.. المكتئب أكثر عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية

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توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

واستطلع باحثون من جامعة جالواي، 26 ألفًا و877 بالغًا من 32 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا عن صحة القلب والأوعية الدموية، وما إذا كانوا قد شعروا بالاكتئاب في الأشهر الـ 12 الماضية.

وكان متوسط أعمارهم 62، وأصيب حوالي نصف المشاركين بسكتة دماغية. ومن بين هؤلاء، أبلغ 18 في المئة عن أعراض الاكتئاب، فيما قال 14 في المئة فقط ممن لم يصابوا بجلطة دماغية إنهم يعانون من الاكتئاب.

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الإصابة بسكتة دماغية

قدر الباحثون أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 46 في المئة، مقارنة بمن لا يعانون من أعراض الاكتئاب، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة “نيورولوجي” .

وكلما زادت الأعراض التي ظهرت على المشاركين، زاد خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية. وكان الأشخاص الذين أبلغوا عن خمسة أعراض أو أكثر للاكتئاب أكثر عرضة بنسبة 54 في المئة للإصابة بالحالة المميتة.

في حين كان أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض أو أعراضان أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 35 في المئة فقط من أولئك الذين لم يصابوا بالاكتئاب.

أكثر عرضة لنتائج أسوأ

وقال الباحثون، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “في حين أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسكتات دماغية أكثر حدة، إلا أنهم كانوا أكثر عرضة لنتائج أسوأ بعد شهر من السكتة الدماغية مقارنة بمن لا يعانون من أعراض الاكتئاب”.

وقال الدكتور روبرت بي مورفي، استشاري السكتات الدماغية ومؤلف الدراسة: “تظهر نتائجنا أن أعراض الاكتئاب يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العقلية، ولكنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية”.

وأضاف: “الاكتئاب يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون له مجموعة واسعة من الآثار عبر حياة الشخص. تقدم دراستنا صورة شاملة للاكتئاب وصلته بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال النظر في عدد من العوامل، بما في ذلك أعراض المشاركين، وخيارات الحياة واستخدام مضادات الاكتئاب”.

وأضاف البروفيسور مارتن أودونيل المشارك في الدراسة – الذي يدرّس الطب العصبي الوعائي وهو طبيب استشاري للسكتة الدماغية – أن التحديد الفعال للاكتئاب ومعالجته يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر السكتة الدماغية.

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أعراض الاكتئاب

تشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بالآتي:

-بالضيق أو البكاء.

-الاضطرابات أو سرعة الانفعال.

-الشعور بالذنب واحتقار النفس.

-الانعزال والعجز عن التواصل مع الآخرين.

-عدم الاستمتاع بالحياة.

-شعور بعدم الواقعية.

-انعدام الثقة بالنفس واحترام الذات.

-اليأس.