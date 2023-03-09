وهذه عقوبتهم.. ضبط مواطنين لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العيدابي في منطقة جازان أنه ألقت القبض على مواطنَين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما.

وأوضحت أنها ضبطت اثنين من المواطنين نقلا 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

السجن وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

تحذير من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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