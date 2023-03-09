عاجل.. الانحراف المفاجئ للسيارات يتسبب في 474 ألف حادث مروري بالمملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، عن أبرز البيانات المتعلقة بالسلامة المرورية في المملكة خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

وأكد تقرير اللجنة، أن الانحراف المفاجئ يتصدر أسباب الحوادث المرورية بالمملكة في عام 2022.

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أسباب الحوادث

وفيما يلي أسباب الحوادث ومعدلاتها:

-بلغت الحوادث بسبب الانحراف المفاجئ نحو 474 ألفًا و6.4 حوادث.

-عدم ترك مسافة آمنة في المرتبة الثانية بـ 459 ألفًا و123حادثًا.

-الانشغال عن القيادة بـ 193 ألفًا و827 حادثًا.

-مخالفة أحقية المرور بـ 184 ألفًا و610 حوادث.

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انخفاض الوفيات في حوادث السير

وكشف التقرير أيضًا عن انخفاض الوفيات بسبب الحوادث من 5 آلاف و754 في عام 2019 إلى 4 آلاف و625، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 19.2 في المئة.

في حين انخفض عدد الوفيات في 2022 إلى 4 آلاف و555 ما يعني انخفاضًا بنسبة 2.1 في المئة عن عام 2021.

كما انخفض عدد المصابين في 2019 الذي سجل 32 ألفًا و910 مصابين إلى 24 ألفًا و446 مصابًا في 2022.