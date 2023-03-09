“الصحة” تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التميز بتجربة المريض 2022

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التقديم للمشاركة في جائزة التميز في تجربة المريض لعام 2022م، بدءًا من 8 مارس وحتى 13 إبريل 2023م.

الجائزة تستهدف المتميزين وتحقيق هذه الأهداف

وأوضحت الوزارة أن الجائزة تستهدف المتميزين من جهات وأفراد في نطاقات تحسين تجربة المريض في القطاع العام والخاص، وذلك بهدف:

1 – نشر ثقافة التعاطف والإحسان.

2 – بناء نموذج تميز رائد؛ للارتقاء في القطاع الصحي.

3 – تقدير وإبراز الممارسات المتميزة في القطاع الصحي.

4 – تعزيز مفهوم الرعاية المرتكزة على الإنسان بآليات تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبينت “الصحة” أن عدد الجوائز يبلغ 15 جائزة، يتم توزيعها على عدد من المسارات ، وتشمل مسارات الأفراد، المنشآت، القطاعات الأخرى، والأعلى تقييمًا في برنامج قياس تجربة المريض 2022م، حيث يشمل مسار الأفراد:

1 – مديري العموم والرؤساء التنفيذيين.

2 – مديري تجربة المريض، والعاملين في القطاع الصحي.

فيما يشمل مسار المنشآت الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة:

1 – التجمعات الصحية.

2 – مراكز الرعاية الصحية الأولية.

3 – المراكز المتخصصة.

أما مسار القطاعات الأخرى فيشمل:

1 – القطاع الصحي الخاص.

2 – القطاعات الصحية الأخرى.

3 – الجمعيات والمؤسسات.

بينما يشمل مسار الأعلى تقييمًا في برنامج قياس تجربة المريض لعام 2022م:

1 – التنويم.

2 – الطوارئ.

3 – العيادات الخارجية

4 – مراكز الرعاية الأولية.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين المشاركة في الجائزة التقديم على الرابط التالي للعاملين في قطاعات الصحة كما يمكن للقطاعات الأخرى إرسال المشاركة عبر البريد الإلكتروني.

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