الجيش الأوكراني: نتعرض لقصف روسي بـ81 صاروخًا و8 طائرات مسيرة

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أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية اليوم أطلقت 81 صاروخًا و8 طائرات مسيرة، وأنه تم إسقاط 34 صاروخًا منها.

انفجارات في العاصمة كييف

وكشف مسؤول أوكراني عن وقوع انفجارات في العاصمة كييف بعد ضربات مكثفة استهدف أنحاء واسعة من البلاد، وأن ما لا يقل عن 40٪ من سكان العاصمة حاليًا دون تدفئة بسبب الهجوم الصاروخي.

وأكد رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف، ارتفاع عدد القتلى نتيجة سقوط صاروخ روسي في زولوتشيف غربي أوكرانيا إلى 5 مدنيين.

وقالت شركة توليد الطاقة النووية الأوكرانية: إن وقود عمل المولدات الاحتياطية يكفي 10 أيام فقط محذرة من عواقب إشعاعية.

مليار يورو من التسهيلات الأوروبية

فيما أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تحقيق الانتصار في الحرب حتى نحظى بالسلام في أوكرانيا، وأنه يقترح تخصيص مليار يورو من التسهيلات الأوروبية لشراء الذخائر لأوكرانيا.

تدريب 30 ألف جندي أوكراني هذا العام

وأكد أن أوروبا تعمل على تدريب 30 ألف جندي أوكراني هذا العام، وستقدم معدات إضافية لدعم أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي، لافتًا على أنه يجب أن نعزز الصناعات العسكرية لنجعل الجيوش أكثر استعدادًا لأن الحرب تشتد في أوكرانيا.

سلامة محطة زابوريجيا النووية أولوية

في الوقت نفسه، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن زيارته الثالثة لأوكرانيا تظهر دعمي لكييف، وأن هجوم موسكو عليها انتهاك تام للقوانين الأممية، وأن سلامة محطة زابوريجيا النووية أولوية مع مواصلة تقديم المساعدات للملايين في أوكرانيا.

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