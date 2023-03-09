“الوطني لإدارة النفايات” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات موان، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات.

ويلاحظ أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مدير إدارة المراجعة المالية. مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير. أخصائي تفتيش. أخصائي دراسات فنية. أخصائي إدارة نفايات. أخصائي مراجعة داخلية. أخصائي أول مراجعة داخلية. أخصائي تطوير أعمال. والمزيد …