“الوطني لإدارة النفايات” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات موان، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات.
ويلاحظ أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مدير إدارة المراجعة المالية.
- مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير.
- أخصائي تفتيش.
- أخصائي دراسات فنية.
- أخصائي إدارة نفايات.
- أخصائي مراجعة داخلية.
- أخصائي أول مراجعة داخلية.
- أخصائي تطوير أعمال.
- والمزيد …
التخصصات
- الدراسات البيئية.
- الهندسة البيئية.
- إدارة الأعمال.
- المحاسبة.
- المالية.
- تقنية المعلومات.
- القانون.
- إدارة المخاطر.
- إدارة التأمين.
- إدارة الجودة.
- التسويق.
- أو ما يعادلها.
عن المركز
- المركز الوطني لإدارة النفايات هو مركز حكومي سعودي تأسس في أبريل 2019، لإدارة جميع أنواع النفايات، كنفايات البناء، والهدم، ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والطبية، ونفايات الصرف الصحي والصناعي، والنفايات الخطرة، والخاصة، وتشمل المشعة والنووية.
طريقة التقديم
أوضحت المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
- رابط التقديم – (اضغط هنا).
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