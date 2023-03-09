الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم على معظم مناطق المملكة
“الداخلية”: تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالأحساء
“الاكتئاب القاتل”.. المكتئب أكثر عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية
عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 64 من “حساب المواطن”
“الصحة” تعلن فتح باب المشاركة في جائزة التميز بتجربة المريض 2022
الجيش الأوكراني: نتعرض لقصف روسي بـ81 صاروخًا و8 طائرات مسيرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الوطني لإدارة النفايات” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

“الوطني لإدارة النفايات” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم

“الوطني لإدارة النفايات” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
١٢:١٩:٣٨ م، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات موان، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات.

ويلاحظ أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1.  مدير إدارة المراجعة المالية.
  2.  مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير.
  3.  أخصائي تفتيش.
  4.  أخصائي دراسات فنية.
  5.  أخصائي إدارة نفايات.
  6.  أخصائي مراجعة داخلية.
  7.  أخصائي أول مراجعة داخلية.
  8.  أخصائي تطوير أعمال.
  9. والمزيد …

التخصصات

  •  الدراسات البيئية.
  •  الهندسة البيئية.
  •  إدارة الأعمال.
  •  المحاسبة.
  •  المالية.
  •  تقنية المعلومات.
  •  القانون.
  •  إدارة المخاطر.
  •  إدارة التأمين.
  •  إدارة الجودة.
  •  التسويق.
  •  أو ما يعادلها.

عن المركز

  • المركز الوطني لإدارة النفايات هو مركز حكومي سعودي تأسس في أبريل 2019، لإدارة جميع أنواع النفايات، كنفايات البناء، والهدم، ونفايات البلدية الصلبة، والنفايات الزراعية، والطبية، ونفايات الصرف الصحي والصناعي، والنفايات الخطرة، والخاصة، وتشمل المشعة والنووية.

طريقة التقديم

أوضحت المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

اقرأ أيضًا:

“موان”: 50% من الطعام تنتهي إلى مكب النفايات

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المركز الوطني للنفايات المملكة النفايات

مواد ذات صلة

المزيد
«الأمن الإلكتروني» يحذر من فيروس «فدية»

«الأمن الإلكتروني» يحذر من فيروس «فدية»

٠١:٥٥ ص، السبت، ١٣ مايو ٢٠١٧
«صحة جازان» توضح حقيقة قصور مستشفى صبيا في رعاية سجين

«صحة جازان» توضح حقيقة قصور مستشفى صبيا في رعاية سجين

١٢:٢٩ م، الخميس، ١٦ يونيو ٢٠١٦
بوابة «أجير» تمكن السوريين الزائرين من العمل

بوابة «أجير» تمكن السوريين الزائرين من العمل

٠٢:١٩ ص، الخميس، ٢١ يناير ٢٠١٦
الإمارات تعلن عن ثاني شهيد لها في عملية «إعادة الأمل»

الإمارات تعلن عن ثاني شهيد لها في عملية «إعادة الأمل»

١١:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *