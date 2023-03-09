عطل يصيب “انستجرام” ويؤثر على هواتف آلاف المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

أصاب عطل موقع “انستجرام” على هواتف آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، على ما أفاد موقع ” داونديتيكتور”.

وأشار موقع تتبع الانقطاعات، إلى أن منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” المملوكة لشركة “ميتا”، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم في وقت مبكر من اليوم.

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انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة

وذكر أن نحو 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.

وعانى نحو 85 في المائة من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11 في المائة عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب.

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وأدى العطل إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات “ستوري”، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل “تعذر تحديث الستوري” و”تعذر تحميل المشاركات”.