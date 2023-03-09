الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عطل يصيب “انستجرام” ويؤثر على هواتف آلاف المستخدمين
وظائف عسكرية بـ “قوات أمن المنشآت”.. الشروط ورابط التقديم
من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق
لهذا السبب.. النوم خلال 5 دقائق علامة غير صحية
اليورو يسجل 3.96.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
وزير الاقتصاد: المملكة قدمت 96 مليار دولار لـ 167 دولة خلال 3 عقود

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عطل يصيب “انستجرام” ويؤثر على هواتف آلاف المستخدمين

عطل يصيب “انستجرام” ويؤثر على هواتف آلاف المستخدمين

عطل يصيب “انستجرام” ويؤثر على هواتف آلاف المستخدمين
١١:١٢:٢٦ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصاب عطل موقع “انستجرام” على هواتف آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم، على ما أفاد موقع ” داونديتيكتور”.

وأشار موقع تتبع الانقطاعات، إلى أن منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” المملوكة لشركة “ميتا”، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم في وقت مبكر من اليوم.

اقرأ أيضًا:

انستجرام يطلق مركزا للمساعدة ضد قرصنة الحسابات

انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة

وذكر أن نحو 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.

وعانى نحو 85 في المائة من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11 في المائة عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب.

اقرأ أيضًا:

«Notes».. ميزة جديدة من انستجرام

وأدى العطل إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات “ستوري”، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل “تعذر تحديث الستوري” و”تعذر تحميل المشاركات”.

الكلمات الدلالية:
شركة ميتا عطل انستجرام عطل في انستجرام موقع داونديتيكتور

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. الطائرات الحربية الصينية تعبر مضيق تايوان

عاجل.. الطائرات الحربية الصينية تعبر مضيق تايوان

٠٨:٥٥ ص، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
«مرور القريات» يُطيح بالمفحِّط الشهير «أوهام»

«مرور القريات» يُطيح بالمفحِّط الشهير «أوهام»

١٢:٠٥ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦
ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التنسيق لمواجهة الدور الإيراني

ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التنسيق لمواجهة الدور الإيراني

٠١:٠٩ ص، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠١٦
القبض على 82 متهمًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في 6 مناطق

القبض على 82 متهمًا وإحباط تهريب كميات من المخدرات في 6 مناطق

٠٣:٥٣ م، الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *