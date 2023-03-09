وظائف عسكرية بـ “قوات أمن المنشآت”.. الشروط ورابط التقديم

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تعلن المديرية العامة لقوات أمن المنشآت مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي).

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وفيما يلي التفاصيل:

الرتبة:

جندي.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

-أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .

-أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

على المتقدم الدخول على منصة “مؤهل” بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي والتأكد من انطباق البيانات للمؤهل – (اضغط هنا).

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طريقة التقديم:

أوضحت القوات أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.

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رابط التقديم – (اضغط هنا).