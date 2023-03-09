من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تساقط كميات من الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار خلال الـ 24 ساعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه خلال 24 ساعة من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم غد الجمعة فقد تتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق؛ القصيم ونجران وجازان والباحة وعسير وشمال شرفهما وشرق مكة وشرق المدينة وجنوب حائل، وتمتد إلى أجزاء من الرياض وشمال الشرقية.

رياح شمالية نشطة مثيره للغبار على هذه المناطق

كما حذر خبير الطقس عبدالله الحربي، من هبوب رياح شمالية نشطة السرعة مساء اليوم، على السواحل الغربية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الرياح تلطف الأجواء ولكنها مثيره للغبار في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

رياح وأمطار على 9 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

وأضاف أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.

أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من أمطار غزيرة على منطقة القصيم حتى الـ 8 مساءً، مطالبة الجميع أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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