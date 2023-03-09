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وزير الاقتصاد: المملكة قدمت 96 مليار دولار لـ 167 دولة خلال 3 عقود

وزير الاقتصاد: المملكة قدمت 96 مليار دولار لـ 167 دولة خلال 3 عقود

وزير الاقتصاد: المملكة قدمت 96 مليار دولار لـ 167 دولة خلال 3 عقود
١٠:٥٧:٤١ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المملكة تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: “على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، فإن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحا”.

وأضاف: “المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة”.

العمل الجاد

وأكد أن المملكة ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نموًا من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء. إضافةً لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في العقود الثلاثة الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة”.

وأكد أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظرًا لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول.

وأشار إلى أن الصندوق قدم منذ عام 1975م وحتى نهاية العام 2022م ما مجموعه 330 قرضًا للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليارات دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نموًا.

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