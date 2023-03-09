انتهاكات مستمرة.. شاهد مليشيا الحوثي تقتحم مصنعًا وتطرد العمال اليمنيين

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كشف وزير الإعلام في المجلس الرئاسي اليمني معمر الإرياني، إقدام القيادي في مليشيا الحوثي المدعو حسن الجودة، على اقتحام مصنع شملان للمياه المعدنية، للمرة الثانية.

وقف خط إنتاج المصنع وطرد العمال

وأوضح أنه تم وقف خط إنتاج المصنع وطرد العمال نتيجة الاقتحام، وأن ذلك يندرج ضمن مخطط المليشيا الممنهج للتضييق على رجال المال والأعمال وتجريف القطاع الخاص، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.

فقدان عشرات الآلاف من العاملين لوظائفهم

وأضاف أن مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت منذ بدء الانقلاب بمصادرة وإغلاق مئات المصانع والشركات التجارية، وفرضت على من تبقى رسوم وجبايات وعوائد غير قانونية تحت مسميات مختلفة، ما أدى إلى هجرة غالبية رؤوس الأموال وإغلاق وإفلاس عدد آخر، وفقدان عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لمصادر رزقهم.

● إقدام القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران المدعو حسن الجودة، على اقتحام مصنع شملان للمياه المعدنية، للمرة الثانية، ووقف خط الإنتاج وطرد العمال، يندرج ضمن مخطط المليشيا الممنهج للتضييق على رجال المال والأعمال وتجريف القطاع الخاص، لصالح شركات تجارية ومستثمرين… https://t.co/YEOOccF3cL pic.twitter.com/jchDTYCR6j — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 8, 2023

اليمن يطالب بتدخل دولي لوقف التدمير الممنهج

وأكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية التي تضر بالاقتصاد الوطني، والتدخل لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص عبر نهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة والتضييق والابتزاز المستمر للتجار والمستثمرين.

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