لهذا السبب.. النوم خلال 5 دقائق علامة غير صحية

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قد تعتقد أن الحصول على مدة نوم كافية تصل إلى سبع ساعات في الليلة، يستلزم الاستغراق في النوم في غضون دقائق، لكن هذا قد يكون “علامة سيئة”، وفقًا لأحد خبراء النوم.

وحذرت الدكتورة صوفي بوستوك، من أن النوم في أقل من خمس دقائق يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الشخص محرومًا من النوم، مثلما قد يكون أيضًا الاستغراق في النوم لأكثر من نصف ساعة مدعاة للقلق.

وبينما يحتاج البالغون إلى ما بين سبع وتسع ساعات من النوم، يُنصح الأطفال بالحصول على ما بين تسع إلى 13، وفقًا لما توصي به هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

وتقدر هيئة الخدمات الصحية أن معظم الناس يستغرقون 14 دقيقة في المتوسط للنوم.

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علامة على الحرمان من النوم

وقالت الدكتور بوستوك عبر بودكاست “هير سبيريت”: “إذا نمت بمجرد أن تلمس رأسك الوسادة، فهذا غالبًا ما يكون علامة على الحرمان من النوم. إذا كنت تنام في غضون خمس دقائق من النوم، فمن المحتمل أنك قد تستفيد من قسط أكبر من النوم”.

وأوضحت بوستوك، الحاصلة على الدكتوراه في علم النفس الصحي من جامعة كوليدج لندن، أن النوم المرضي يكمن في النوم في أقل من 15دقيقة أو أكثر من نصف ساعة.

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النوم الطبيعي من 15 إلى 20 دقيقة

وتابعت: “أي شيء من 15 إلى 20 دقيقة لتغفو هو أمر طبيعي، ولكن إذا كان الأمر يستغرق أكثر من نصف ساعة بانتظام، فقد ترغب في إلقاء نظرة على عادات نومك”.

وأوصت الدكتورة بوستوك بأن “أفضل طريقة لتحسين نمط نومك هي الذهاب إلى السرير عندما تشعر بالفعل بالتعب”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

قالت: لا تذهب إلى الفراش حتى تشعر بالنعاس. عندما تشعر بالفعل أن جفونك تزداد ثقلًا، وربما تشعر بالحكة قليلاً، فهذه إشارة إلى أن جسمك جاهز للنوم. نريد تطوير ارتباط ذهني إيجابي بين أسرّتنا ونومنا”.