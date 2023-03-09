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مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”
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مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”

مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”

مع صرف دفعة مارس.. نكشف مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”
١٠:١٩:٠٢ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع إيداع الدفعة 64 لشهر مارس، اليوم الخميس، في حسابات المستفيدين. برزت تساؤلات حول مصير الدعم الإضافي من “حساب المواطن”.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي “حساب المواطن” حتى مارس 2023.

وفي الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، بعد أن صدر توجيه ملكي، تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (8 مليارات ريال) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس 2023.

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استمرار الدعم الإضافي حتى دفعة مارس

وأعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي سيستمر صرفه للمستفيدين حتى دفعة شهر مارس الجاري، مضيفًا: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

ويعني ذلك التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتداءً من الشهر المقبل بعد انتهاء فترة التمديد التي أمر بها خادم الحرمين في يناير الماضي.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

  • إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
  • كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
  • التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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