تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أستراليا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في أستراليا، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا للمواطنين بخصوص تقديم بعض الخدمات القنصلية في مقرها بكانبرا.

لقاء بالمواطنين لتقديم خدماتها القنصلية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يسر سفارة المملكة في كانبرا الإعلان للمواطنين بأن السفارة سوف تنظم لقاء بالمواطنين لتقديم خدماتها القنصلية – قسم شؤون السعوديين.

اللقاء سيكون في ولاية جنوب أستراليا

وأضافت أن اللقاء سيكون في ولاية جنوب استراليا – مدينة ادليد الموافق 10 – 11 /03/ 2023م، وفي ولاية تازمانيا – مدينة هوبارت الموافق 12 – 13/ 03/ 2023م.

وأكدت أنه للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات، يمكن إرسال بريد الالكتروني بحيث تتضمن الرسالة الاسم ورقم الهوية الوطنية وبيانات التواصل ونوع الخدمة المطلوبة.

إرسال رسالة نصية لجوال الطوارئ

وأشارت سفارة المملكة إلى أنه للحالات الطارئة يمكن للمواطنين إرسال رسالة نصية لجوال الطوارئ على الرقم “0432257277”.

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