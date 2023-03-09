اليورو يسجل 3.96.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 9 مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.96 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.45

فرنك سويسري 3.99

أسعار العملات الأجنبية أمس مقابل الريال

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.95 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.44

فرنك سويسري 3.98

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