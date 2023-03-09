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أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية
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أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية

أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية

أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية بدون كهرباء بعد الضربات الروسية
١٠:٠٧:٢٧ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن محطة زابوريجيا النووية أصبحت بدون كهرباء بعد ضربات القوات الروسية التي لا تتوقف.

توقف إمدادات الطاقة الكهربائية

وأوضحت أن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، تعرضت لقصف أدى لتوقف إمدادات الطاقة الكهربائية عن المحطة بسبب هجوم صاروخي روسي.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا أن أوكرانيا أوقفت كامل إمدادات الكهرباء عن المحطة النووية.

أسوأ حادث نووي في العالم

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أثار القصف المتكرر للمحطة مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم، وهو كارثة تشرنوبيل التي أفزعت العالم عام 86 من القرن الماضي.

فيما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أكثر من 10 انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة، مؤكدة أن أضرارًا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع.

أوكرانيا تطالب أوروبا بهذا الأمر 

وبعد ضربات جوية تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا شمال شرقي أوكرانيا، طالب وزير الدفاع الأوكراني، الاتحاد الأوروبي لإرسال ذخائر إضافية وعتاد للدفاع الجوي “في أقرب وقت.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الطاقة الذرية الوكالة الدولية روسيا محطة زابوريجيا النووية

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