في هذا الموعد.. فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية

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أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الخميس، أنها فتحت باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.

التسجيل والقبول متاح ابتداءً من يوم الأحد

وأوضحت أن التسجيل والقبول متاح ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية “تجنيد-رجال”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* الرتب العسكرية:

1 – وكيل رقيب.

2 – عريف.

3 – جندي أول.

4 – جندي.

* الوظائف العسكرية

1- رتبة (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم، في هذه التخصصات:

– محلل نظم.

– صيانة الطائرات.

– فني صيانة حاسب آلي.

– مشغل حاسب آلي “خريجو كلية الاتصالات”.

– تقنية الإلكترونيات “خريجو كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع”.

2- رتبة ( جندي / جندي أول ):

– لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

* تنبيهات عامة

1- عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.

2- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.

3- رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم هما الوسيلتان المعتمدة للتواصل.

* الشروط المطلوبة

1- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.

2- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

3- أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم.

4- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

5- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط والمعايير المحددة.

6- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين ” 40 ” عامًا.

7 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والـده أثناء خدمته خارج المملكة.

8- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

10- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

11- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة.

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 9:00 صباحًا) بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 2:00 مساءً) بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.

* طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا