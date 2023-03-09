الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً
١٠:٠٧:٣٨ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل– فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 9 من مارس داخل المملكة، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 219.10 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.84 ريال.

عيار 21 يسجل 191.72 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.72 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.33 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.81 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.55 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6814 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1534 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 219,101 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.72 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.49 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.04 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.59 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.36 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6802 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1567 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 223,846 ريال.

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