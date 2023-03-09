ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 9 من مارس داخل المملكة، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 219.10 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.84 ريال.

عيار 21 يسجل 191.72 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.72 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.33 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.81 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.55 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6814 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1534 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 219,101 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.72 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.49 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.04 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.59 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.36 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6802 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1567 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 223,846 ريال.

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