حروق شديدة.. هذا ما يفعله ماء “الحنفية” الساخن في ثوان

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حذر باحثون من خطر الماء الساخن الذي ينزل من “الصنبور” مباشرة، إذ يمكن أن يتسبب في إحداث حرق من الدرجة الثانية في حوالي 9 دقائق.

عندما تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 55 درجة مئوية، تحدث الإصابة في غضون 25 ثانية فقط. وعند درجة حرارة 60 درجة مئوية، لا يستغرق الأمر سوى ثلاث ثوانٍ، وفقًا لدراسة جديدة أحصت التكاليف الشخصية والمالية لإصابات الحروق في الولايات المتحدة.

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خلاط ثرموستات

يقترج الباحثون بقيادة ويندي شيلدز، العالمة البارزة من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور بحل محتمل للمساعدة في منع هذه الحوادث الخطيرة، من خلال فرض “صمامات خلاط ثرموستات” تضيف الماء البارد إلى ماء الصنبور قبل أن ينزل منه.

واستند الباحثون إلى بيانات من قاعدتي بيانات أمريكيتين كشفت عن دخول أكثر من 52 ألف شخص أقسام الطوارئ، و 72 ألفًا و70 حالة دخول إلى المستشفيات و110 حالة وفاة في المستشفيات نتيجة الحروق الناجمة عن الماء الساخن.

ووفقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “إنجوري بريفنيشن”، فإن مياه الصنبور شديدة السخونة مسؤولة عن حوالي 25 في المائة من جميع حروق الحروق في الولايات المتحدة. حوالي 35.4 في المائة من حالات علاج المرضى الداخليين و16 في المائة من زيارات قسم الطوارئ اشتملت على العديد من أسطح الجسم.

قال الدكتور توري ماكجوان، المتحدث باسم الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ، وطبيب الطوارئ في مستشفى St بولاية أوريجون: “عندما نرى حروقًا من الصنبور، فعادةً ما يكون ذلك بسبب ارتفاع سخانات المياه لدينا ونستخف بمدى الفرق بمقدار 10 درجات في حرارة سخان الماء الساخن الذي يمكن أن يحدثه”.

إصابات شديدة بين الأطفال

من جهته، قال الدكتور مايكل كوبر، مدير مركز الحروق في مستشفى جامعة ستاتن آيلاند في مدينة نيويورك، والذي لم يشارك في الدراسة، إن هناك أيضًا إصابات شديدة بين الأطفال.

ويحدث ذلك في ثوانٍ عندما يحرك رضيع أو طفل صغير عن طريق الخطأ رافعة الصنبور، مما يجعل الماء شديد السخونة، ويمكن أن يحدث ذلك أيضًا عندما يقيم أحد الأقارب الأكبر سنًا مع العائلة ويخطئ في فهم ضوابط الصنبور.

أما المجموعة الثالثة فهم مرضى السكر الذين قللوا من الإحساس في أقدامهم، فقد ينقعون أقدامهم في ماء الصنبور الساخن، ويتعرضون لحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة بسبب طول فترة التعرض، وفق ما أوردته وكالة “يو بي آي”.

وأوضح ماكجوان أنه في الحروق من الدرجة الثانية، يبدأ الجلد في التقرح، ويستمر الحرق لعدة أسابيع. وعادة ما تنفجر البثور الناجمة عنه، نظرًا لأن حروق الدرجة الثالثة تدمر الطبقة العلوية من الجلد بأكملها وتتطلب في كثير من الأحيان تطعيم الجلد.

معظم الحروق التي يراها كوبر هي من الدرجة الثانية، والتي تلتئم في غضون أسبوعين تقريبًا دون الكثير من الندوب. وقال: “قد يكون الأمر مؤلمًا للغاية، بالطبع، خلال فترة التعافي، لكن عادة ما تلتئم تلك الحروق”.

ويرتفع خطر الموت مع حجم الحرق. وقال كوبر إنه يمكن أن يزداد أيضًا مع تقدم العمر. كما أن وجود مشكلات صحية سابقة، مثل أمراض الكلى أو القلب أو الرئة، يزيد أيضًا من خطر الوفاة.

وأشار ماكجوان إلى أن غالبية الوفيات التي تم العثور عليها في الدراسة كانت من المرضى المسنين.

وينصح الآباء بتوخي الحذر الشديد عند الاستحمام للأطفال في الأحواض ذات الصنابير سهلة الحركة.

ونصح ماكجوان بأن أفضل علاج لأي نوع من الحروق هو وضعه على الفور تحت الماء البارد، وليس الثلج، لمدة 20 دقيقة. وقالت إن هذا يمكن أن يقلل من كمية الحروق وخطر الاستشفاء بحوالي 30 في المائة إلى 40 في المائة.