تعويض زوجة بـ 200 ألف يورو نظير خدمتها لزوجها وبناتها!

تواصل – وكالات:

ألزمت محكمة إسبانية رجلاً، بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة، مقابل 25 عامًا من العمل المنزلي خلال فترة زواجهما.

وسيدفع الرجل 204 آلاف و624 يورو (218 ألفًا و300 دولار) وهو المبلغ الذي احتسب “على أساس الحد الأدنى للأجر” طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوبي إسبانيا، قالت وكالة “فرانس برس” إنها اطلعت على نسخة منه.

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وأثمر الزواج عن إنجاب ابنتين، لكن زواجهما كان محكومًا بنظام “فصل الملكية” الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة بهذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

الأعمال المنزلية

وجاء في الحكم أن الزوجة كرّست نفسها منذ الزواج “للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك”.

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وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنويًا خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020. وأُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهريًا لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق الـ 18 عامًا.