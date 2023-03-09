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خبير طقس يُحذر من رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار على هذه المناطق

خبير طقس يُحذر من رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار على هذه المناطق

خبير طقس يُحذر من رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار على هذه المناطق
٠٩:٤٠:٢٤ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبدالله الحربي، من هبوب رياح شمالية نشطة السرعة، مساء اليوم، تكون على السواحل الغربية من المملكة.

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وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الرياح تلطف الأجواء ولكنها مثيره للغبار في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

رياح وأمطار على 9 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة

وأضاف أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.

أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من أمطار غزيرة على منطقة القصيم حتى الـ 8 مساءً، مطالبة الجميع أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الأمطار السواحل الغربية القصيم حالة الطقس رياح نشطة

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