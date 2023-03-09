دراسة صادمة: هذا الوقت يقضيه البشر في تحسين مظهرهم

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أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن سدس أعمار البشر يضيع في تحسين مظهرهم.

وجمع الباحثون معلومات من 93 ألف شخص في 93 دولة عن مقدار الوقت الذي يقضونه كل يوم لتحسين مظهرهم الجسدي، بما يجعل هذه الدراسة هي الكبرى في علم النفس التطوري.

4 ساعات يوميًا

وقال فريق دولي يضم باحثي الصحة والسلامة والبيئة إن الناس في جميع أنحاء العالم يقضون ما متوسطه أربع ساعات يومياً في تحسين جمالهم، وفقاً لمجلة «التطور والسلوك البشري».

ووجد الباحثون أن العناية بالمظهر لا تتوقف على السيدات فقط، وليس لها أيضاً علاقة بالعمر، مؤكدين أن المظهر يُقلق كبار السن تماماً كالشباب.

تعزيز الجاذبية الجسدية

من جهته، أوضح ديميتري دوبروف، الباحث المشارك بالدراسة، أن كلاً من الرجال والنساء يقضون ما معدله أربع ساعات في اليوم لتعزيز جاذبيتهم الجسدية.

وأضاف أن المفاجأة كانت أن كبار السن يقضون الوقت الذي يقضيه الشباب في تعزيز جاذبيتهم.

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