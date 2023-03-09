توجيه وتحذير للشيخ الخثلان: “اللعن من كبائر الذنوب”

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حذر رئيس الجمعية الفقهية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، من خطورة اللعن، مؤكدًا أنه من كبائر الذنوب وأن لعن المسلم كقتله.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن اللعن ذكر في القرآن الكريم وأن الله تعالى لعن إبليس، وفي الوقت نفسه نهى الله عز وجل ورسوله الكريم عن اللعن.

لا يجوز للإنسان أن يدعو على أحد باللعن

وأضاف أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على أحد باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو لا يستحق اللعن، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو أن امرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت على ناقة فضجرت منها فلعنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ناقة ملعونة”.

اللعن غير جائز وهو من كبائر الذنوب

وأكد أن اللعن من كبائر الذنوب ولا يجوز للمسلم أن يلعن من لا يستحق اللعن، كما لا يجوز له أن يلعن الحيوان ولا الجماد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله”، وقال: “إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة”، وقال: “ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء”.

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