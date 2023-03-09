40 ألف مخالفة للنقل.. مكة في الصدارة والباحة الأقل

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سجّل قطاع النقل 39 ألفًا و498 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لإحصاء رسمي.

وكانت غالبية المخالفات من نصيب قطاع النقل البري بإجمالي 39 ألفًا و426 مخالفة، من إجمالي المخالفات المرصودة، بينما سجلت 72 مخالفة للنقل البحري.

في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عمليات الفحص المنفذة 161 ألف و303 عملية فحص، باشرتها الهيئة العامة للنقل، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وضوابط ممارسة أنشطة النقل.

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3 مخالفات

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة لقطاع النقل خلال 30 يومًا في:

-تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني.

-تشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وببطاقة ملغية.

-عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

وبلغت نسبة معدل امتثال النقل السككي 100 في المئة، والنقل البحري 96 في المئة، والنقل البري 86 في المئة.

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مكة في الصدارة

استحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مخالفات القطاع البري بنسبة 28.80 في المئة، إذ بلغت المخالفات 11.356 مخالفة، تلتها الرياض بـ11.270 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ8.205 مخالفات، والقصيم بـ2.091 مخالفة، والمدينة المنورة بـ1570 مخالفة.

وحلت الباحة في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في المخالفات بـ237 مخالفة، وحائل ثانيًا بـ400 مخالفة، والحدود الشمالية ثالثًا بـ452 مخالفة، وجازان رابعًا بـ738 مخالفة، وعسير خامسًا بـ756 مخالفة.

كما تصدرت مكة المكرمة مخالفات القطاع البحري بـ35 مخالفة، والرياض ثانيًا بـ20 مخالفة، وجازان ثالثًا بـ11 مخالفة، وعسير رابعًا بـ4 مخالفات، والشرقية خامسًا بمخالفتين.