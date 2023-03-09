الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
40 ألف مخالفة للنقل.. مكة في الصدارة والباحة الأقل
خدمة اليوم.. 9 خطوات للتعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة
على مدار 24 ساعة.. تفعيل مراكز العمرة والإرشاد استعدادًا لرمضان
اليوم.. صرف الدفعة 64 من “حساب المواطن”
200 مشروع بـ 50 مليار دولار.. أكبر برنامج تخصيص في الشرق الأوسط بالمملكة
الاتحاد الأوروبي: نفذنا أكبر عملية إنقاذ خلال زلزال تركيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

40 ألف مخالفة للنقل.. مكة في الصدارة والباحة الأقل

40 ألف مخالفة للنقل.. مكة في الصدارة والباحة الأقل

40 ألف مخالفة للنقل.. مكة في الصدارة والباحة الأقل
٠٨:١٣:٢٤ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجّل قطاع النقل 39 ألفًا و498 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لإحصاء رسمي.

وكانت غالبية المخالفات من نصيب قطاع النقل البري بإجمالي 39 ألفًا و426 مخالفة، من إجمالي المخالفات المرصودة، بينما سجلت 72 مخالفة للنقل البحري.

في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عمليات الفحص المنفذة 161 ألف و303 عملية فحص، باشرتها الهيئة العامة للنقل، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وضوابط ممارسة أنشطة النقل.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم.. “النقل”: استكمال أعمال الإصلاح على طريق الملك خالد في هذا الموعد

3 مخالفات

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة لقطاع النقل خلال 30 يومًا في:

-تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني.

-تشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وببطاقة ملغية.

-عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

وبلغت نسبة معدل امتثال النقل السككي 100 في المئة، والنقل البحري 96 في المئة، والنقل البري 86 في المئة.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل.. بدء الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

مكة في الصدارة 

استحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مخالفات القطاع البري بنسبة 28.80 في المئة، إذ بلغت المخالفات 11.356 مخالفة، تلتها الرياض بـ11.270 مخالفة، والشرقية ثالثا بـ8.205 مخالفات، والقصيم بـ2.091 مخالفة، والمدينة المنورة بـ1570 مخالفة.

وحلت الباحة في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في المخالفات بـ237 مخالفة، وحائل ثانيًا بـ400 مخالفة، والحدود الشمالية ثالثًا بـ452 مخالفة، وجازان رابعًا بـ738 مخالفة، وعسير خامسًا بـ756 مخالفة.

كما تصدرت مكة المكرمة مخالفات القطاع البحري بـ35 مخالفة، والرياض ثانيًا بـ20 مخالفة، وجازان ثالثًا بـ11 مخالفة، وعسير رابعًا بـ4 مخالفات، والشرقية خامسًا بمخالفتين.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم النقل البحري قطاع النقل البري مخالفات النقل

مواد ذات صلة

المزيد
موجة برد حادة بالرياض الخميس

موجة برد حادة بالرياض الخميس

٠٣:٠٧ م، السبت، ٠١ نوفمبر ٢٠١٤
شابان يرتديان زي «باتمان» و «الجوكر» يتجولان في شوارع الخبر (فيديو)

شابان يرتديان زي «باتمان» و «الجوكر» يتجولان في شوارع الخبر (فيديو)

٠٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠١٧
ضوابط جديدة لنقل معلمي «الظروف الخاصة»

ضوابط جديدة لنقل معلمي «الظروف الخاصة»

٠٧:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠١٥
شاهد.. انقطاع الكهرباء عن المسجد النبوي

شاهد.. انقطاع الكهرباء عن المسجد النبوي

٠١:٠٦ ص، الجمعة، ١٤ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *