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خدمة اليوم.. 9 خطوات للتعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة
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خدمة اليوم.. 9 خطوات للتعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة

خدمة اليوم.. 9 خطوات للتعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة

خدمة اليوم.. 9 خطوات للتعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة
٠٨:٠٢:٠٣ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات التعاقد المباشر لتقديم خدمات العمالة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تتيح للمنشآت إمكانية التعاقد مع المستفيد مباشرة دون المرور بسوق العمل، من أجل إعارة أو استعارة خدمات العمالة الفائضة بشكل مؤقت بإتباع هذه الخطوات:

* الخطوات

1 – يدخل موظف المنشأة في بوابة أجير بنفس حساب المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 – يحدّث موظف المنشأة بياناتها، ويضيف معلومات الاتصال للشخص المسؤول عن حسابها في بوابة أجير “إلزاميًا لأول دخول”.

3 – يختار موظف المنشأة إدارة العقود لخدمات العمالة.

4 – يضغط موظف المنشأة على “إنشاء عقد”، ويختار نوع الإشعار، ويُدخل بيانات الجهة المستفيدة وتفاصيل العقد “بيانات العمالة، فترة العمل، مواقع العمل، الخ”.

5 – يدخل موظف المنشأة المستفيدة في بوابة أجير بنفس حساب المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

6 – يطلع موظف المنشأة المستفيدة على العروض المستلمة من خلال إدارة العقود لخدمات العمالة، ثم ينقر على العروض المستلمة، ويوافق على المناسب منها.

7 – يتم إصدار إشعار أجير للعمل المؤقت “خدمات العمالة” من قبل المنشأة المقدمة للخدمة للعمالة الذين سيتم إعارة خدماتهم خلال فترة العقد المبرم.

8 – يتم إصدار فاتورة للإشعارات المصدرة، وسداد قيمتها عن طريق خدمة سداد.

9 – يمكن للمنشأة المقدمة للخدمة أو المستفيدة منها طباعة الإشعارات المدفوعة.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعاقد المباشر خدمات العمالة خدمة اليوم وزارة الموارد البشرية

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