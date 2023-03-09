200 مشروع بـ 50 مليار دولار.. أكبر برنامج تخصيص في الشرق الأوسط بالمملكة

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أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لمشاريع التخصيص محمد الجدعان، أن المملكة لديها أكبر وأوسع برنامج تخصيص في الشرق الأوسط.

200 مشروع باستثمارات 50 مليار دولار

وقال الوزير الجدعان، خلال مشاركته في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية (سيئول): “وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر”.

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إطار حديث لمشاريع التخصيص والشراكة

وأضاف: “المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند على أفضل الممارسات الدولية، ورغم أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص أخيرا، إلا أنها حققت خلالها أهدافاً مهمة”.

وبيّن أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصًا واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.

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قواسم مشتركة

وأكد على عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، منوهاً بوجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.

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