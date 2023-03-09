الاتحاد الأوروبي: نفذنا أكبر عملية إنقاذ خلال زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، إن الاتحاد نفذ “أكبر عملية بحث وإنقاذ على الإطلاق” خلال أنشطته في إغاثة ونجدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في ندوة حول “المرأة والكوارث” نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بالشراكة مع بلدية أسكي شهير في قصر الثقافة والفنون التابع للبلدية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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أكبر عملية بحث وإنقاذ على الإطلاق

وقال ماير لاندروت: “نفذ الاتحاد الأوروبي أكبر عملية بحث وإنقاذ على الإطلاق لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح”.

الاتحاد الأوروبي يوفر المساعدات لتركيا

وأعرب عن تعازيه “الخالصة” بضحايا الزلزال، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يوفر المساعدات لتركيا منذ اليوم الأول للكارثة.

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1750 شخصًا في فرق الإنقاذ

وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أرسلت فرق بحث إنقاذ تضم أكثر من ألف و750 شخصًا إلى جانب 111 كلبًا مدربًا.

وتابع: “أنشئت مستشفيات ميدانية، ووصل مسعفون، كما وفر الاتحاد الأوروبي معدات للإيواء ومستلزمات طبية ومساعدات عينية”.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود “من أجل القضاء على الآثار طويلة المدى لهذا الدمار الكبير”.

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عقد مؤتمر للمانحين

وأشار أن دعمهم وتضامنهم مع تركيا سيستمر، لافتا إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا خلال النصف الثاني من شهر مارس، تلبية لدعوات وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، والسويد التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأوروبي.

وفي 6 من فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا هائلاً طال 11 ولاية في جنوب تركيا.