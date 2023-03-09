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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض ومكة و7 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض ومكة و7 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض ومكة و7 مناطق
٠٦:١٦:٥٤ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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أمطار على 9 مناطق

وقال المركز إن الأمطار ستكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة.

وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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