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5 ضوابط قبل إيقاف الخدمات

5 ضوابط قبل إيقاف الخدمات

5 ضوابط قبل إيقاف الخدمات
٠٦:٠١:٢٤ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قامت عدة جهات مسؤولة بدراسة ضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء)، بهدف تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق.

ونقلت المصادر أن الضوابط التي تم رفعها لإقرارها تضمّنت عدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، وفقًا لـ”عكاظ”.

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5 ضوابط قبل إيقاف الخدمات

وأكدت المصادر أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون من خلال منصة إلكترونية.

وتابعت أن المصادر أن الضوابط التي تم دراستها من الجهات العدلية والنيابية وهيئة الخبراء، قامت بالآتي:

– حدّدت قيام كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها والممكن إيقافها عن الأفراد وقطاع الأعمال إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف.

– أن يتم اعتماد التصنيف من قبل لجنة خاصة.

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إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنعه من السفر، بشرط عدم وجود “منع من السفر” عليه.

وقالت الجوازات، عبر حسابها على تويتر؛ ردًا على استفسار وردها من مواطن بهذا الشأن.

وأكدت أن ايقاف الخدمات للمواطن لا يمنع من السفر، طالما لا يوجد عليك منع من السفر. سعدنا بتواصلك.

كانت المديرية العامة للجوازات دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر” من إصدار وتجديد الجواز.

وأيضًا الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي “سُبل” لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد.

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