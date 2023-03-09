عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يرفض قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

تواصل – فريق التحرير:

رفض مجلس النواب الأمريكي، في جلسته اليوم، بأغلبية التصويت، قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، الذي قدمه النائب الجمهوري مات غويتز.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية: الحوار مع إيران ممكن والوضع في سوريا غير مقبول

321 نائبًا ضد قرار سحب القوات

ودعمًا للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.

اقرأ أيضًا:

استمرار الجسر الإغاثي من المملكة إلى سوريا وتركيا

900 جندي أمريكي في سوريا

ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونجرس على ذلك.

وقال النائب في بيان له، إنه “حتى اليوم لم يوافق الكونجرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا”.

وأشار غويتز إلى أنه على مجلس النواب أن يطرح مشروع القرار على التصويت في غضون 18 يومًا من تاريخ تقديمه، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 474 مليون ريال تبرعات شعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا