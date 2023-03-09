كوب واحد يوميًا.. فاكهة خارقة تحميك من فقدان البصر

تواصل – فريق التحرير:

تتعدد فوائد الفاكهة بالنسبة لجسم الإنسان من حيث الحفاظ على الصحة العامة، أو الإسهام في شفاء بعض الأمراض، ومن هذه الفواكه فاكهة “التنين” التي تحمي من فقدان البصر.

اقرأ أيضًا:

فاكهة الشتاء.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال .. هل جربتها من قبل؟

فاكهة التنين

تشبه هذه الفاكهة التنين، ومن هنا حصلت على التسمية.

تعتبر فاكهة التنين استوائية ذات مظهر فريد وقوام مقرمش وطعم حلو.

تعتمد فاكهة التنين على الصبار، ولها الكثير من الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتساعد في الهضم وما إلى ذلك.

كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حيويًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري.

اقرأ أيضًا:

10 معلومات مهمة عن الفاكهة الأكثر استهلاكًا في العالم

فوائد فاكهة التنين

عظام صحية

يمكن أن تسهم صحة العظام الجيدة في العديد من العوامل مثل تجنب الإصابات وآلام المفاصل وما إلى ذلك، تحتوي هذه الفاكهة الخارقة على 18٪ من المغنيسيوم وتساعد في تقوية العظام وصحة العظام، كل ما عليك فعله هو شرب كوب واحد من عصير فاكهة التنين كل يوم.

اقرأ أيضًا:

في متناول الجميع.. فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية

الحماية من فقدان البصر

تحتوي هذه الفاكهة على بيتا كاروتين (الصباغ الذي يعطي الفاكهة لونها) يمنع مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، كوب واحد (220 جرام) من فاكهة التنين كل يوم سيحميك من فقدان البصر.