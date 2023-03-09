لونه يتغير مثل “الحرباية”.. تكنولوجيا جديدة لـ هاتف فيفو “Vivo S16”

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تستعد العلامة التجارية الصينية فيفو (Vivo) لطرح طراز جديد من هاتف S16 يسمى Spring Blue، ليكون الإصدار الرابع في هذه السلسلة المميزة.

وكانت فيفو قد أطلقت سلسلة Vivo S16 في الصين أواخر العام الماضي، وهي عائلة تتكون من ثلاثة أجهزة – Vivo S16 القياسي وVivo S16 Pro و Vivo S16e.

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لون هاتف فيفو Vivo S16 يتغير مثل “الحرباية”

وفقا لتقرير موقع gizmochina يأتي اللون الجديد مع تقنية الفوتوكروميك أو التبديل في اللون مثل “الحرباية”، وفقا للتيار الكهربائي والبيئي المحيط.

وتتحول اللوحة الخلفية من زجاج الـ AG من اللون الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن عند تعرضها لضوء الشمس، وسيكون قريبا متاح في السوق الصيني بـ 3 تكوينات مختلفة.

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سعر هاتف فيفو Vivo S16

1 – ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام + تخزين 128 جيجا بايت، بسعر (333 دولارًا أمريكيًا).

2 – نسخة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجا بايت رام مقترن + تخزين 256 جيجا بايت، بسعر (383 دولارًا أمريكيًا).

3 – ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت رام + تخزين 256 جيجا بايت، بسعر (427 دولارًا أمريكيًا) .

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مواصفات هاتف فيفو Vivo S16

يتميز Vivo S16 بشاشة أوليد حجم 6.78 بوصة تقدم دقة 1080×2400 بيكسل مع كثافة 388 بيكسل لكل بوصة.

معدل تحديث 120 هرتز، وجودة HDR10+ مع نسبة شاشة إلى هيكل 90.4%

يتم تشغيل هاتف vivo S16 من خلال شريحة كوالكوم SM8250-AC Snapdragon 870 5G الداعمة لشبكات الجيل الخامس وبدقة تصنيع 7 نانو.

ثمانية النوى مع تردد ميقاتي أعلى 3.2 جيجاهرتز.

شريحة معالجة رسوميات Adreno 650 مقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت.

مساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم

سعة البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة من مادة ليثيوم بوليمر تدعم شحن بقدرة 66 وات وتصل إلى 50% خلال 19 دقيقة.

نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم Origin OS 3.

يزن الهاتف 182 جم مع أبعاد طول 164.1 مم وعرض 74.8 مم وسمك 7.4 مم

يتميز بكاميرات ثلاثية في الخلفية، مع مستشعر رئيس بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وثانية بدقة 8 ميجابيكسل.

مع فتحة عدسة فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي 50 ميجابيكسل، وفلاش ليد مزدوج، مع تقنية HDR والتصوير البانورامي.