لمنافسة يوتيوب.. تيك توك يتيح ميزة جديدة تتعلق بوقت مقاطع الفيديو

تواصل – فريق التحرير:

يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك لإضافة ميزة جديدة تتعلق بطول مدة عرض مقاطع الفيديو بهدف منافسة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ميزة جديدة في تيك توك

وعلق سالم الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على هذه الميزة بقوله “تيك توك ينافس يوتيوب ويتيح إنتاج مقاطع مصورة تصل إلى 20 دقيقة، بعد أن كانت في السابق 10 دقايق فقط”.

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وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “تيك توك”، أنه يعتزم اتخاذ إجراءت تحد من الوقت الذي يمضيه المراهقون والأطفال الصغار في تصفح التطبيق الشهير.

وقالت الشركة، إن التطبيق سيتم ضبطه افتراضيًا لكي يعرض شاشة لتحديد وقت التصفح للمراهقين، مع إضافة خصائص جديدة تساعد الآباء في السيطرة بشكل أكبر على استخدام أطفالهم للتطبيق.

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شاشة التنبيه للوقت

وستظهر شاشة التنبيه للوقت كل 60 دقيقة بشكل تلقائي أمام أي مستخدم يقل عمره عن 18 عامًا، وفقًا للخاصية الجديدة.

وقالت منصة “تيك توك ” إن هذه الشاشة الافتراضية لتحديد الوقت ستظهر بالنسبة للحسابات الجديدة أو القائمة التي لا تستخدم بالفعل هذه الأداة.

في الوقت نفسه يمكن للمستخدم المراهق تعطيل الخاصية، لكنهم إذا قاموا بتعطيلها لن يتمكنوا من تصفح التطبيق لأكثر من 100 دقيقة يوميًا. كما سينصح التطبيق المستخدمين بإعداد شاشة يومية لتحديد وقت التصفح.

وسيضع التطبيق سقفًا زمنيًا قدره 60 دقيقة للمستخدمين الأقل من 13 عاما، الذين ستخدمون الإصدار المخصص للصغار من التطبيق. اقرأ أيضًا:

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مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تيك توك يضيف المزيد من الوسائل التي تساعد الآباء في مراقبة استخدام أطفالهم للتطبيق، في ظل تزايد تحذيرات أعضاء البرلمانات وجماعات الدفاع عن الأطفال وغيرهم من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال.

وبحسب فريق البحث في مركز مكافحة الكراهية الرقمية، فإن المستخدمين الأصغر سنًا يقضون وقتًا أطول في استخدام تطبيقات مثل تيك توك.

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