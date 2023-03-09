معارضون يطالبون بلجنة أممية لتقصي الحقائق بشأن تسمم الطالبات في إيران

تواصل – فريق التحرير:

‏صعّد معارضون إيرانيون حملتهم ضد نظام الملالي، بعد وفاة طالبة جراء التسمم الكيماوي، وطالبوا بوجود لجنة لتقصي الحقائق، لمعرفة المتورطين.

الأمم المتحدة

وبعث 240 ناشطا سياسيا ومدنيا برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة يطالبونه فيها بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى إيران لمعرفة أبعاد تسميم طالبات المدارس، وخلفيات الهجمات الكيماوية التي تعرضت له هذه المدارس بشكل متكرر.

احتجاجات متواصلة

وعلى صعيد آخر، تظاهر مجموعة من أهالي الطالبات المتسممات في الأهواز، جنوب غربي ‎إيران، أمس الأربعاء أمام مبنى دائرة التربية والتعليم في المدينة، ونددوا بعجز السلطات عن توفير الأمن لبناتهم. وهتفت المتظاهرون بشعار: “لا نريد نظاما يقتل البنات”.

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الجامعات تتظاهر

وفي الوقت نفسه، استجاب المعلمون والمواطنون لدعوات الخروج في احتجاجات ضد تسميم الطالبات أمام دوائر التربية والتعليم في عشرات المدن الإيرانية.

جامعة تبريز

ونظم طلاب جامعة تبريز للعلوم الطبية، شمال غربي ‎إيران، تجمعات احتجاجا على تسميم الطالبات الواسع في البلاد، ورفعوا شعار “الانتفاضة مستمرة، رغم قطع التنفس”.

مدن تتظاهر

وخرج المعلمون في مدينتي بجنورد وشيروان بمحافظة خراسان الشمالية، ومدينة تاكستان بمحافظة قزوين، في تجمعات أمام دائرة التربية والتعليم احتجاجا على تسميم طالبات المدارس.

اتهامات لشخصيات بارزة

في المقابل، وجه المدعي العام في طهران علي صالحي، اتهامات ضد رؤساء تحرير صحف، وشخصيات بارزة في إيران منهم أساتذة بالجامعة.

وزعم صالحي أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص ووسائل الإعلام تأتي بسبب نشر “الكذب والشائعات”، فيما يتعلق بقضية الهجمات الكيماوية على المدارس واستراحات الطلاب بالجامعات.

استجابة لرئيس القضاء

ويأتي هذا الخبر بعد تصاعد حدة الانتقادات ضد النظام الإيراني حول الهجمات بالغازات السامة على المدارس والمراكز التعليمية في جميع أنحاء إيران، وبعد يوم من مطالب رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، باتخاذ “أشد العقوبات” ضد الذين يدلون ببعض التصريحات في هذا الخصوص.