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التخصصات الصحية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
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التخصصات الصحية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

التخصصات الصحية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

التخصصات الصحية تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
٠٢:٥١:٥٣ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تصميم جرافيك:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في فنون الجرافيك أو التصميم أو أي مجال ذي صلة.
  • اهتمام ممتاز بالتفاصيل.
  • أفكار تصميم إبداعية.
  • ممتاز في استخدام أدوات تصميم Adobe (InDesign ، Illustrator ، Photoshop ، و Aftereffect).
  • ماهر في الرسم الرقمي.
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مهندس DevOps:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة كمهندس DevOps أو في دور هندسة برمجيات مماثل.
  • الكفاءة في سير عمل Git و GitHub.
  • معرفة جيدة ببايثون.
  • معرفة العمل بقواعد البيانات و SQL.
  • روح الفريق التعاوني.
  • درجة بكالوريوس العلوم (أو ما يعادلها) في علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو مجال ذي صلة.
  • خبرة في تطوير التطبيقات الهندسية.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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