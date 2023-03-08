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557 مليون دولار تعويضًا لأمريكية صدمها قطار
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557 مليون دولار تعويضًا لأمريكية صدمها قطار

557 مليون دولار تعويضًا لأمريكية صدمها قطار

557 مليون دولار تعويضًا لأمريكية صدمها قطار
٠٢:٤٦:١٩ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت الأمريكية ماري جونسون لبتر ساقها، وخسرت عدّة أصابع، وتعرضت لضرر كبير في الدماغ بعدما صدمها قطار في مدينة هيوستن تكساس، في الخامس من مارس 2016.

بعد 7 سنوات

وأمرت المحكمة، الشركة، بدفع التعويضات للضحية في الثالث من الشهر الجاري، أي بعد نحو 7 سنوات بالضبط على تعرضها للحادث.

وكشفت القضية أن القطار الذي صدم المرأة لم يتمكن من التوقف إذ أن نظم السلامة فيه لم تكن مطابقة للمعايير الفدرالية.

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حادثة أوهايو 

ويأتي قرار المحكمة الأمريكية في الوقت الذي تواجه فيه السكك الحديدية تدقيقاً متزايداً من قبل السلطات إثر حادث خروج قطار عن مساره في أوهايو، ما أدى إلى تسرب مواد سامة.

وكان وزير النقل بيت بوتغيغ دعا الأسبوع الماضي إلى تحسيين معايير السلامة لدى جميع الشركات إثر الحادث.

الشرطة الأمريكية 

وفي سياق منفصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام شرطة ولاية تنيسي الأمريكية باعتقال امرأة عجوز من أحد المستشفيات.

وكما ظهر في المقطع، رفضت المرأة العجوز، الخروج بسبب مرضها، وأخبرتهم بأنها مريضة ولا تستطيع التنفس وبخاخ الربو في حقيبتها فقالوا (إنها تقوم بالتمثيل)، بل وسخروا منها وقدموا لها سيجارة”.

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المعايير الفيدرالية امرأة صدمها قطار تعويضات محكمة أمريكية

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