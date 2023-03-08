مشاكل جلدية تشير للإصابة بأمراض الكلى.. نصائح مهمة للوقاية

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يؤكد الأطباء، أن مرض السكري والتهاب القولون وكذلك ارتفاع ضغط الدم هي الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى المزمنة.

ويوضح الأطباء، أن حكة الجلد والطفح الجلدي تشير أيضاً إلى الإصابة بأمراض الكلى، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

أعراض أمراض الكلى

ووفقا للأطباء، فإن مرض الكلى يرتبط بمجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك ضيق التنفس، التعب، صعوبة النوم، ووجود دم في البول من بين أمور أخرى، وفي المراحل المبكرة، من العلامات الدقيقة للغاية تورم القدمين.

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وقد يصاب المريض أيضًا بأمراض جلدية معينة مثل حكة الجلد أو الطفح الجلدي أو جفاف الجلد بسبب ارتفاع مستويات البول الموجودة في الجسم.

أهمية تشخيص المرض

ولكن في حالة إذا كان المريض يعاني من طفح جلدي غير مبرر أو طفح جلدي غير عادي، فمن الجيد إجراء اختبار الكلى لمرض الكلى المزمن وأحيانًا يفاجأ الشخص عندما يكتشف أن السبب الكامن وراء مشكلة الجلد ليس سوى مرض الكلى المزمن.

وبحسب الأطباء، فغالبًا ما يصعب علاج هذه الحالات الجلدية في الكلى المزمنة، ما لم يتم علاج مرض الكلى المزمن الأساسي.

الوقاية من أمراض الكلى

وينصح الأطباء للحفاظ على صحة الكلى بأهمية تجنب أي شيء يحتوي على الكثير من الملح.

كذلك يحذر الأطباء من خطورة الأطعمة المضاف إليها الملح والأطعمة المصنعة مثل وجبات العشاء المجمدة والحساء المعلب والوجبات السريعة، وأيضا يُنصح باختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم لتفادي مشاكل الكلى.

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