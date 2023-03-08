المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: نعمل على خطة لخفض وترشيد الفواتير

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أكد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، أنه يعكف حاليًا على خطة، لرفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها وخفض التكاليف على المستهلك من خلال دليل شامل يتضمن آليات التنفيذ التي تتضمن تركيب عداد لكل وحدة وتحذير الشاغلين من مستويات الاستهلاك العالية.

دليل وخطة ترشيد الاستهلاك

ويحتوي الدليل على قائمتين بهدف تحقيق كفاءة وترشيد المياه، الأولى هي القائمة الإلزامية للترشيد في المباني، وهي التي يجب الالتزام بتنفيذ جميع بنودها من الأدوات والإجراءات المهمة والقائمة الثانية هي القائمة الاسترشادية للترشيد في المباني مع ملاحظة أن بعض بنودها ملزمة في حالات معينة.

وتضمن الدليل آلية عزل الخزانات الأرضية واستخدام الإكسسوارات والمنتجات المرشدة وتصميم وتنفيذ دائرة مغلقة بين الخزان الأرضي والعلوي، وذلك بهدف إعادة المياه إلى الخزان الأرضي في حال عطل العوامة في الخزان العلوي.

يذكر أن نسبة استهلاك المياه في القطاع الحضري تشهد ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 3.8% بين عامَي 2016 و 2020، وهو ما يتجاوز معدل النمو في عدد السكان الذي يقارب 2%، وبلغ استهلاك الفرد، 284 لتراً في اليوم في عام 2020م، وفقا لـ”المدينة”.

هذا وحددت الاستراتيجية الوطنية للمياه نصيب الفرد من الاستهلاك بمقدار 233 لتر في اليوم كمستهدف لعام 2030، وهو ما يعني خفض حوالى 18% من الاستهلاك مقارنة بسنة 2020.

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وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية تقديم اعتراض على فاتورة الاستهلاك للمياه بكل سهولة، من خلال الحساب الرسمي للعميل في التطبيق.

وأوضحت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تقديم شكوى اعتراض على الفاتورة، من خلال الخطوات التالية:

خطوات رفع شكوى اعتراض على الفاتورة

1- الدخول إلى التطبيق

2- الدخول على الشكاوى

3- شكوى جديدة

4- الضغط على فواتير

5- اعتراض على فاتورة

6- اختيار فاتورة المراد الاعتراض عنها

7- وصف الشكوى

8- إرسال الطلب

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