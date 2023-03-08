الفوضى تعود لأمريكا.. تدمير مطعم بالكامل على يد عشرات الملثمين

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل جرائم متنوعة ما بين السرقة والتخريب المتعمد، وإطلاق النار، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، والتي كان آخرها قيام ملثمين باقتحام مطعم والتعدي على محتوياته.

ملثمون يرتدون أغطية للرأس

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قيام عدد من الملثمين الذين يرتدون ملابس رياضية وأغطية للرأس، بتحطيم محتويات صالة أحد المطاعم.

ووثق الفيديو، الذي التقط بواسطة كاميرا جوال، قيام المجموعة الملثمين بتحطيم مناضد المطعم والمقاعد والأواني، وإطلاق السباب والشتائم، بينما وقف الرواد في حالة الدمام الصدمة والذهول، وخرج الملثمين من المطعم سريعا.

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مداهمة مزعومة

وبالأمس، ‏تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، لعناصر من الشركة الأمريكية قاموا بسرقة منزل أثناء مداهمته للاشتباه بوجود مخدرات.

سرقة مقتنيات

وأظهر الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اقتحام ثلاثة من أفراد الشرطة في ولاية تكساس ذهبوا لمنزل عائلة وقدموا لهم أمر إخلاء لاشتباه بوجود مخدرات فدخلوا المنزل وبدأوا بسرقة مقتنيات العائلة الشخصية، وتمكنوا من سرقوا مايساوي 10 آلاف دولار.

ونسي الشرطيون إغلاق الكاميرا المثبتة، وهذا التسجيل كان دليل على جريمتهم.