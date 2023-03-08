الدفاع المدني يباشر حريقا بأحد أحياء الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، أمس الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بحي ظهرة لبن، دون ورود معلومات عن خسائر.

السيطرة على الحريق

ونجحت فرق الدفاع المدني بالىياض، في السيطرة علي الحريق، فيما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” عبر حسابها في موقع “تويتر”، فرق الدفاع المدني أثناء عملها على إخماد الحريق الذي لم يتضح المزيد من التفاصيل حول ملابساته وأسبابه.

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حريق شقة سكنية

ومنذ أيام، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حرق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني حائل أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات، بفضل الله”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت في وقت سابق، تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع وتفادي مخاطر اندلاع الحرائق.