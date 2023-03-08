الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مشاكل جلدية تشير للإصابة بأمراض الكلى.. نصائح مهمة للوقاية
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه: نعمل على خطة لخفض وترشيد الفواتير
الفوضى تعود لأمريكا.. تدمير مطعم بالكامل على يد عشرات الملثمين
الدفاع المدني يباشر حريقا بأحد أحياء الرياض
من نوى صيام القضاء وأتاه خاطر بقطع الصيام وأكمله.. ماذا يكون عليه؟
مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر

الرئيسية

 /

محليات

 /

الدفاع المدني يباشر حريقا بأحد أحياء الرياض

الدفاع المدني يباشر حريقا بأحد أحياء الرياض

الدفاع المدني يباشر حريقا بأحد أحياء الرياض
٠١:٥٩:٥٧ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، أمس الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في أحد المنازل بحي ظهرة لبن، دون ورود معلومات عن خسائر.

السيطرة على الحريق 

ونجحت فرق الدفاع المدني بالىياض، في السيطرة علي الحريق، فيما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” عبر حسابها في موقع “تويتر”، فرق الدفاع المدني أثناء عملها على إخماد الحريق الذي لم يتضح المزيد من التفاصيل حول ملابساته وأسبابه.

اقرأ أيضا:

الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقا بأحد المستودعات

حريق شقة سكنية 

ومنذ أيام، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حرق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني حائل أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، ولا إصابات، بفضل الله”.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت في وقت سابق، تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع وتفادي مخاطر اندلاع الحرائق.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الدفاع المدني حريق شقة سكنية مدني الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. صاحب إبل يضعها داخل مقبرة في بيشة

شاهد.. صاحب إبل يضعها داخل مقبرة في بيشة

١٠:١٥ ص، الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠١٤
جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص

جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم للدبلومات العليا بالإعلام المتخصص

١٠:٢٦ م، الأربعاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢١
«الغذاء والدواء» تُحذِّر من كريم لتفتيح البشرة.. خطر على الصحة

«الغذاء والدواء» تُحذِّر من كريم لتفتيح البشرة.. خطر على الصحة

١١:٥٠ ص، الخميس، ٢٥ يناير ٢٠١٨
«الادعاء العام» يستدعي طفلة لمواجهة مواطن ثلاثيني تحرش بها

«الادعاء العام» يستدعي طفلة لمواجهة مواطن ثلاثيني تحرش بها

١٢:١٤ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *