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من نوى صيام القضاء وأتاه خاطر بقطع الصيام وأكمله.. ماذا يكون عليه؟
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من نوى صيام القضاء وأتاه خاطر بقطع الصيام وأكمله.. ماذا يكون عليه؟

من نوى صيام القضاء وأتاه خاطر بقطع الصيام وأكمله.. ماذا يكون عليه؟

من نوى صيام القضاء وأتاه خاطر بقطع الصيام وأكمله.. ماذا يكون عليه؟
٠١:٤٩:٥٧ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب رئيس الجمعية الفقهية وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال حول صيام القضاء.

الأصل صحة الصوم

وقال السؤال: ‏من نوى صيام القضاء وفي الصباح أتاه هاجس الإفطار لكنه واصل الصيام، فماذا عليه؟

وردّ الخثلان أنه لا يكون عليه شيء، لأنه أكمل صيامه، وأوضح أن الأصل صحة الصوم، وهذه قاعدة في باب الصيام، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر واضح.

واستطرد أن النية هي ركن في الصوم، والسائل قد أكمل صومه، بعد أن نوى، وإنما قد عرض له خاطر أن يقطعها، لكنه أكمل صومه.

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شهر رمضان أهم مواسم الطاعات

وأوضح الخثلان، في مقطع فيديو سابق، نشره على حسابه في “تويتر”، أن الله عز وجل يرفع درجات عباده ويزيد في حسناتهم بتوالي مواسم الطاعات عليهم، ومن ذلك شهر رمضان أهم مواسم الطاعات، وهكذا تتوالى مواسم التجارة مع الله بالأعمال الصالحة.

الكلمات الدلالية:
الشيخ سعد الخثلان صوم رمضان صيام القضاء فتاوى دينية

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