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استشاري يوضح أفضل طريقة لتجنب أعراض انسحاب الكافيين في رمضان

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استشاري يوضح أفضل طريقة لتجنب أعراض انسحاب الكافيين في رمضان

استشاري يوضح أفضل طريقة لتجنب أعراض انسحاب الكافيين في رمضان

استشاري يوضح أفضل طريقة لتجنب أعراض انسحاب الكافيين في رمضان
٠١:٣٦:٢١ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أيام قليلة ويهل على الدنيا هلال خير شهور العام قاطبة، شهر رمضان المبارك، حيث يتأهب المسلمون في جميع بقاع الدنيا لصيام نهاره وقيام لياليه ابتغاء مرضاة رب العالمين.

وفي نهار شهر رمضان المبارك، قد يشعر البعض خاصة محبي شرب الشاي والقهوة بحالة من الصداع أو التعب لقلة نسبة الكافيين التي اعتاد الجسم على تناولها في الأيام العادية.

تفادي مشاكل الصداع في رمضان

وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير نصيحة مهمة لتفادي مشاكل الصداع والتعب في نهار رمضان.

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وقال الذيابي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمحبي القهوة، يمكنكم من الآن تجنب أعراض انسحاب الكافيين (كالصداع والتعب) والتي قد تشعرون بها في الأيام الأولى من رمضان، كل ما عليكم هو التقليل من تناولها تدريجياً أثناء النهار بدءًا من الأسبوع الحالي.

القهوة -- قهوة --0 صورة ارشيفية

أضرار الإفراط في تناول القهوة

وفي تغريدة أخرى، قال د. الذيابي محذرا من خطورة الإفراط في تناول القهوة “قد تشعر بالأعراض التالية عند الإكثار من شرب القهوة، وذاك نتيجةً لكثرة استهلاك الكافيين:

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– الأرق

– التوتر

– القلق

– الخفقان

– معدة مضطربة

– الغثيان والصداع

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الكلمات الدلالية:
أضرار القهوة الصداع القهوة رمضان شهر رمضان

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