وظائف بمصفاة أرامكو موبيل “سامرف” في ينبع الصناعية

تواصل – فريق التحرير:

تعلن مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الشركة الرئيسي في ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق موارد بشرية

– تعليم: إدارة الموارد البشرية / نظم المعلومات

الإدارية أو ما يعادلها.

– خبرة: 2 سنوات على الأقل من الخبرة في التوظيف.

فني نظم تحكم موزعة

المؤهلات والخبرات

– تعلیم: دبلوم أو شهادة جامعية في الأجهزة والتحكم.

– خبرة: 2 سنوات على الأقل في مجال ذي صلة.

منسق تدريب موارد بشرية

المؤهلات والخبرات

– تعليم: الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية.

– خبرة: لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

اقرأ أيضا:

وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة مجالات

مزايا العمل في سامرف:

– رواتب تنافسية بدل مواصلات

– بدل السكن (3رواتب) أو توفير سكن مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).

– تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).

– بدل تعيين.

– مكافأة الأداء السنوي.

– برنامج تملك المنازل.

– خطة إدخار مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.

– مكافأة شهر رمضان.

طريقة التقديم:

أوضحت سامرف، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – ( اضغط هنا).