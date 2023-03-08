وظائف بمصفاة أرامكو موبيل “سامرف” في ينبع الصناعية
تواصل – فريق التحرير:
تعلن مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الشركة الرئيسي في ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
منسق موارد بشرية
– تعليم: إدارة الموارد البشرية / نظم المعلومات
الإدارية أو ما يعادلها.
– خبرة: 2 سنوات على الأقل من الخبرة في التوظيف.
فني نظم تحكم موزعة
المؤهلات والخبرات
– تعلیم: دبلوم أو شهادة جامعية في الأجهزة والتحكم.
– خبرة: 2 سنوات على الأقل في مجال ذي صلة.
منسق تدريب موارد بشرية
المؤهلات والخبرات
– تعليم: الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية.
– خبرة: لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.
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مزايا العمل في سامرف:
– رواتب تنافسية بدل مواصلات
– بدل السكن (3رواتب) أو توفير سكن مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).
– تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).
– بدل تعيين.
– مكافأة الأداء السنوي.
– برنامج تملك المنازل.
– خطة إدخار مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.
– مكافأة شهر رمضان.
طريقة التقديم:
أوضحت سامرف، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – ( اضغط هنا).