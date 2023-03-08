سفارة المملكة في جورجيا توجه تحذيرًا مهمًا للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في جورجيا، جميع المواطنين من خطورة الاقتراب من مواقع المظاهرات التي تشهدها مدينة تبليسي.

تنبيه مهم من السفارة

وقالت السفارة في جورجيا، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: ندعو جميع المواطنين المتواجدين في مدينة تبليسي، إلى البعد عن مواقع المظاهرات وأخذ الحيطة والحذر”.

حمل إثبات الهوية

وأكدت السفارة، أهمية الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك.

كما دعت سفارة المملكة في جورجيا الجميع للاتصال بها عند الحاجة على أرقام الطوارئ المعتمدة.

مظاهرات في جورجيا

يذكر أن جورجيا شهدت خلال الساعات الماضية مظاهرات واحتجاجات، وأطلقت الشرطة الجورجية، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضا لقانون “العملاء الأجانب” المثير للجدل.

وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وجاءت المظاهرات عقب مصادقة أولية للنواب الجورجيين في وقت سابق، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يعيد إلى الأذهان تشريعا روسيا يستخدم لقمع المعارضة، ففي 2012 تبنت روسيا قانونا يسمح للسلطات بقمع منظمات غير حكومية ووسائل إعلام و”عملاء أجانب” آخرين.

رئيس جورجيا تدعم المتظاهرين

وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض القانون، وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة: “أقف معكم لأنكم تمثلون اليوم جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا، ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل”.

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