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قرار عاجل من الأردن بشأن اليمنيين

قرار عاجل من الأردن بشأن اليمنيين

قرار عاجل من الأردن بشأن اليمنيين
١٢:٥٢:٠٨ ص، الخميس، ١٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت السلطات الأردنية، إلغاء العمل بالتقارير الطبية اليمنية وتشترط حصول اليمنيين الراغبين في العلاج بالدولة على تقارير طبية أردنية.

خطاب تنظيم الطيران

ووجهت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، خطابا، إلى شركات الخطوط الجوية والطيران المعنية، مشيرا إلى كتاب وزير الداخلية رقم ١٤٧٢٨/٥/١١/١٠ تاريخ ۲۰۲۳/۳/٥، بخصوص إجراءات دخول المرضى ومرافقيهم إلى المملكة من أجل العلاج في المستشفيات الخاصة.

تقارير طبية

ونص الخطاب على أنه: يرجى العلم بعدم السماح بتحميل المسافرين القادمين لغايات العلاج عبر الطائرات القادمة من اليمن إلا وفق التعليمات النافذة والخاصة بالسياحة العلاجية وبما في ذلك اشتراط وجود تقارير طبية صادرة عن المستشفيات الأردنية، مع ضرورة مراعاة الفنات العمرية المحددة بموجب التعليمات والتي تشترط حصول الذكور من القادمين ضمن الفئة العمرية (١٥-٥٠) عاماً على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وكذلك حصول كافة المسافرين من الجنسيات اليمنية والسودانية القادمين للأردن لغايات العلاج على تذاكر ذهاب وعودة من وإلى الدولة وعدم قبول السماح لهذه الفئة من الركاب بالدخول في حال حصولهم على تذاكر سفر لغايات القدوم فقط

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الأردن اليمن تقارير طبية قرار من الأردن هيئة تنظيم الطيران الأردنية

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